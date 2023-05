To już pewne - będzie rozbudowa żłobka "Wisienka" w Zielonej Górze. Przybędzie 150 miejsc

Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do żłobków wywołał wiele emocji. Od początku było wiadomo, że nie wszystkie chętne dzieci znajdą miejsce w miejskich placówkach i że będą musiały ich szukać w niepublicznych żłobkach, których w mieście jest aż 30. Z myślą o rodzicach tych dzieci, miasto co roku dopłaca do czesnego, wydając na ten cel dwa miliony złotych. Ale też stara się sukcesywnie zwiększać liczbę miejsc w placówkach miejskich. Stąd też złożyło wniosek do rządowego programu „Maluch Plus” o dotację na rozbudowę żłobka.