Ulice Zyty i Podgórna w Zielonej Górze. Do kiedy potrwają utrudnienia w tej części miasta?

Inwestycje w Zielonej Górze. Objazd do szpitala

Kolejni pacjenci lub rodziny pacjentów zastanawiają się, jak dojechać do szpitala w Zielonej Górze i do kiedy będą trwały utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Zamknięte i rozkopane ulice w centrum to skutek jednej z największych aktualnych inwestycji w mieście. Trwa budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycję realizuje spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.