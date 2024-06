Triathlon w Gorzowie. Ludzie z żelaza rywalizowali w morderczym wyścigu! | ZDJĘCIA

Triathlon w Gorzowie - taki był przebieg trasy

Start imprezy zaplanowano na godz. 10.00 w rejonie gorzowskiego portu, tzw. stoczni. Triathloniści startowali w kilku falach - ostatnia z grup do wody wskoczyła o godzinie 10.45. Po rozpoczęciu sportowych zmagań uczestnicy zawodów dopłynęli do placu przy Admirze, gdzie była strefa zmian. Tam złapali za rowery i ruszyli ulicami Gorzowa oraz drogą serwisową wzdłuż S3 aż do Brzozowca, by powrócić znów na teren Admiry (osoby startujące w tzw. ćwiartce robiły dwie pętle), odstawić rowery i rozpocząć bieg. Triathloniści biegli w Gorzowie przez Most Staromiejski, Bulwar Wschodni, ścieżkę przy Warcie, ponownie wbiegli na Most Staromiejski, skręcili w ulicę Fabryczną, zawrócili i pobiegli do mety (albo robili jeszcze jedną taką pętlę jeśli biegli na dłuższym dystansie) przy galerii Nova Park.