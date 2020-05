Trwa rekonstrukcja młyna wodnego w Muzeum Etnograficznym w Ochli

Budowa młyna wodnego

- Na terenie muzeum etnograficznego konsekwentnie realizujemy projekt rekonstrukcji młyna wodnego z Sądowa - poinformował w ostatnich dniach w mediach społecznościowych Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubsukiego. - Po zakończeniu inwestycji, w tym obiekcie odbywać się będą m.in. warsztaty związane z wypiekiem chleba. Inwestycja przyczyni się do podniesienia oferty muzeum.

Odwiedzający mogą już teraz na własne oczy zobaczyć szkielet budynku, który usytuowano w pobliżu dwóch zbiorników wodnych. Co ciekawe przedsięwzięcie nie ogranicza się jedynie do samej konstrukcji. Przy okazji budowy w jej wnętrzu zostanie odtworzony również mechanizm napędowy, dzięki czemu przy pomocy wody ze stawu, młyńskie koło będzie mogło normalnie pracować. Cała inwestycja ma zakończyć się do 30 listopada 2020 roku. Jej koszt oszacowano na niemal 1,3 mln zł.

Niewielki ruch z powodu epidemii koronawirusa

Warto zauważyć, że dosłownie kilka metrów od miejsca inwestycji zlokalizowana jest smażalnia ryb. Jak do inwestycji odnosi się jej właściciel? - Myślę, że młyn będzie bardzo ładny. Mam nadzieję, że nowa atrakcja przyciągnie większą liczbę odwiedzających. Na razie z powodu epidemii koronawirusa ruch w tym miejscu niemal całkowicie zamarł, to jedynie 10 proc. tego, co było w przyszłości - przekonuje mężczyzna. Z tego powodu obecnie smażalnia jest otwarta jedynie w weekendy.