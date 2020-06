Tysiące pluskwiaków śródziemnomorskich w centrum Zielonej Góry. Co to za gatunek? Czy jest groźny? Skąd się u nas wziął?

W Zielonej Górze został zaobserwowany między innymi na dwóch lipach rosnących w pobliżu biblioteki wojewódzkiej. Pluskwiaki wybierają ten gatunek do zimowania, odżywiają się prawdopodobnie sokiem drzew. Czy mogą zagrozić naszym lipom? W swojej ojczyźnie, czyli w Basenie Morza Śródziemnego, nie czynią widocznych szkód. Każdy inwazyjny gatunek, gdy tylko trafi na sprzyjające warunki, może zachwiać równowagę biologiczną.

Skąd owad wziął się w naszych rejonach? Zacznijmy od tego, że przyczyną coraz częstszego występowania pluskwiaka śródziemnomorskiego (Oxycarenus lavaterae) na naszym obszarze są m.in. ciepłe zimy. Niespotykane dotychczas u nas gatunki pojawiają się w naszych miastach. Dodajmy, że po raz pierwszy zaobserwowano go w Polsce w Rzeszowie w 2014 roku.

Podczas spaceru zielonogórskim deptakiem nasz fotoreporter natknął się na chmarę owadów. Pluskwiak śródziemnomorski został zauważony m.in. na drzewie w okolicy placu zabaw przy Lubuskim Teatrze. Oczywiście to nie jedyne miejsce, gdzie możemy go spotkać.

To nie pierwszy przypadek obcego gatunku owada, który w Polsce dobrze się zaaklimatyzował. Należy się raczej spodziewać, że tego typu przypadków będzie coraz więcej. Przykładowo w październiku 2019 roku byliśmy świadkami inwazji biedronek azjatyckich, które wdzierały się do mieszkań. Pisaliśmy o tym w materiale: Biedronki azjatyckie atakują. Te biedronki są niebezpieczne dla alergików

Pluskwiak śródziemnomorski jest niebezpieczny?

Czy pluskwiaki śródziemnomorskie są niebezpieczne? To pytanie zadaje sobie wielu naszych czytelników, spotykając te owady w mieście. Po pierwsze należy podkreślić, że pluskwiaki te są bardzo aktywne. Dotychczas jednak nie odnotowano, jakoby mogły one być groźne dla ludzi. Mimo to niektóre z miast podejmują decyzję o ich usuwaniu.