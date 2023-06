Uniwersytet Zielonogórski ma nowego profesora. Justyna Patalas - Maliszewska - autorka innowacyjnych rozwiązań

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Prof. J. Patalas-Maliszewska jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), dyrektorem Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ (IIM UZ).

Prowadzone przez Prof. Patalas-Maliszewską prace badawcze osadzone są w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, z ukierunkowaniem na inżynierię produkcji w obszarze modelowania i projektowania systemów wspomagających zarządzanie wiedzą produkcyjną. Prof. Justyna Patalas-Maliszewska po studiach (2003), rozpoczęła pracę w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, a następnie w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją UZ. Pracę doktorską pt.: „Modelowanie i ocena efektywności wdrożenia systemów ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach za pomocą metody GMDH” obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w 2006 roku.

Prof. Justyna Patalas - Maliszewska - grant i badania naukowe

W 2009 roku otrzymała międzynarodowy grant w ramach 7. Programu Ramowego, People, Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development i prowadziła badania naukowe w obszarze modelowania wiedzy eksperckiej w Institute for Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology, Austria. Większość wyników tych prac zostało przedstawione w monografii habilitacyjnej pt.: „Knowledge Worker Management: Value Assessment, Methods, and Application Tools”, Springer Verlag Heidelberg, Germany. Prof. Patalas-Maliszewska w 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Budowy Maszyn, Elektrotechniki i Inżynierii Przemysłowej w Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg, Niemcy. Po habilitacji, kontynuowała badania podejmujące problematykę dystrybucji (rozpowszechniania i wdrażania) bieżąco kumulowanej wiedzy produkcyjnej. Celem tych badań było poszukiwanie metod implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz stosownych, nowoczesnych form organizacji produkcji. Prowadzone przez nią badania, akcentujące występującą w procesie produkcyjnym synergię czynnika ludzkiego i potencjału technologicznego, wpisują się w założenia Przemysłu 4.0 poszukującego rozwiązań umożliwiających harmonijne połączenie pracy ludzi i urządzeń.

Osiągnięcia prof. Patalas-Maliszewskiej

Osiągnięcia prof. Patalas-Maliszewskiej znalazły swój wyraz w ponad 250 pracach, w tym ponad 160 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Na prace te składają się autorskie monografie, takie jak opublikowana w 2022 przez Wydawnictwo Naukowe Taylor&Francis pt.: „Managing Manufacturing Knowledge in Europe in the Era of Industry 4.0” czy „Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym” (PWN, 2019), ponad 30 artykuły w czasopismach z Impact Factor, m.in. w Advances in Production Engineering&Management, Sensors and Actuators: Physical, Elsevier oraz ponad 40 artykuły prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje fakt, że efekty tych prac zostały wdrożone w praktyce gospodarczej, m. in. w KGHM Polska Miedź S.A. czy Lumel S.A. Prof. Patalas-Maliszewska kierowała wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowo-badawczymi finansowanymi m.in. w ramach programów UE, Interreg, MNiE, NCBiR. Współpracowała z uczelniami zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Danii, Węgrzech, Finlandii, na Litwie, w Czechach). Realizowała stypendia naukowe i uczestniczyła w krajowych i zagranicznych stażach naukowych finansowanych w ramach m.in. DAAD, MEiN w takich ośrodkach jak Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg, Niemcy, Uniwersytet w Pennsylvanii, Philadelphia, USA, Techniczny Uniwersytet w Chemnitz, Niemcy. Uzyskane rezultaty badań jak i promocja 6 doktorów oraz opracowanie wielu recenzji rozpraw doktorskich i 3 wniosków habilitacyjnych składają się na zarys naukowej szkoły modelowania wiedzy produkcyjnej.

Prof. Patalas-Maliszewska jest członkiem wielu komitetów naukowych

Prof. Patalas-Maliszewska jest członkiem wielu komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, redaktorem prowadzącym kwartalnika Foundations of Management oraz Zeszytów IIM UZ serii Inżynieria Produkcji, sporządziła ponad 100 recenzji prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach takich jak: Experts systems, Electronic Commerce Research and Applications, ISA Transactions, International Journal of Production Research. Jest również członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN na kadencję 2020-2023, koordynatorem na terenie Polski Międzynarodowego Konsorcjum Naukowego: Manufacturing 4.0 (obecnie SUPRA) oraz członkiem Międzynarodowego Konsorcjum Naukowego: CURPAS. Ponadto pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz przewodniczącej oddziału zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Prywatnie jest mężatką i mamą dwójki dzieci – Huberta (13 lat) i Mii (7 lat). Aby znaleźć harmonię i równowagę, regularnie praktykuje jogę Iyengara.