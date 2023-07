Uwaga! Nie kąpmy się w fontannach! Nie pijmy z nich wody! Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja apelują do mieszkańców Zielonej Góry

ZWIK apeluje: nie kąpmy się w fontannach, nie pijmy z nich wody

- Dlatego przypominamy, że woda w fontannach nie nadaje się ani do kąpieli, ani do picia – mówi Monika Turzańska z ZWIK. – Schładzajmy się przy kurtynach wodnych, ustawionych na zielonogórskim deptaku: na placu Bohaterów, przy pomniku Bachusa i przy ul. Pod Filarami. Natomiast wodę możemy pić ze zdrojów. Ona w nich jest zdrowa!

Lekarze i przedstawiciele sanepidu przypominają nam, że fontanny to nie baseny. Nie służą do kąpania.

Miejskie zbiorniki wodne mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów, także chorobotwórczych. Nie tylko dlatego, że załatwiają tu swoje potrzeby fizjologiczne ptaki, psy i inne zwierzęta.