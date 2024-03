10 atrakcji w Zielonej Górze, które polecają turyści i mieszkańcy. Te miejsca mają najwięcej gwiazdek! Zobacz zdjęcia

Wybraliśmy 10 największych atrakcji w Zielonej Górze i sprawdziliśmy, jak oceniają je turyści i mieszkańcy w Google. To są najbardziej polecane miejsca. Jak często je odwiedzasz? Miejsca ułożyliśmy według przyznanych gwiazdek i ilości opinii. Przejdź do galerii >>>

Co warto zobaczyć w Zielonej Górze? Wybraliśmy dziesięć adresów. O jednym z nich, goście piszą, że jest najlepsze w Polsce. Niektórzy spędzają tam trzy, a nawet pięć godzin. A i tak to jeszcze nie to miejsce jest najwyżej oceniane. Zobacz dziesięć zielonogórskich atrakcji.

Co warto zobaczyć w Zielonej Górze?

Z własnym miastem jest tak, że zwykle interesujemy się tym, co warte jest zobaczenia, kiedy mamy mieć gości z innej miejscowości. Kiedy przyjadą nas odwiedzić w Winobranie, to nad niczym nie trzeba się zastanawiać, oferta jest gotowa. Ale jeśli przyjadą w zwykły weekend, zaczyna się kombinowanie, co pokazać. Muzeami i innymi ciekawymi miejscami interesujemy się zwykle wtedy, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. Nawet, jak wyjeżdżamy tam na kilka dni, zwykle chcemy zobaczyć wszystko. Dlaczego nie jest tak w rodzinnym mieście? Nawet, jeśli bywacie w zielonogórskich instytucjach i znacie wszystkie atrakcje, kiedy widzieliście je ostatnio? Czy znacie nowe wystawy? Możliwe, że nie, stąd wiele zaskoczenia w opiniach o zielonogórskich atrakcjach. Sprawdziliśmy, jakie opinie mieszkańcy i turyści zostawiają o tych miejscach w Zielonej Górze w Googlach.

Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10, 4,4 gwiazdki 388 opinii

– Świetne miejsce. Byliśmy tam na filmie w formacie 3d o ewolucji Darwina, o tym, jak wszystko powstawało i skąd się wzięły zmiany w zwierzętach. Oprócz tego można tam sprawdzić, ile człowiek by ważył na różnych planetach. Bardzo ciekawe doświadczenie – zachwala pan Tomasz.

A zdaniem pana Konrada, to dobre miejsce do odwiedzin z dziećmi, są ciekawe filmy animowane.

Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Dąbrowskiego 14, 4,5 gwiazdki 485 opinii

Pan Przemysław z rodziną odwiedził Centrum Przyrodnicze w wolny dzień rano. Cieszył się, bo jeszcze nie było innych gości. – W środku spotka nas masa eksponatów, które działają! Polecam zwłaszcza dla dzieci. Myślę że 2-3 godziny to naprawdę będzie dobrze spędzony czas. Parking bezpośrednio przed obiektem jest darmowy – wymienia zalety. Pan Tomasz również poleca to miejsce zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. – Świetne miejsce. Można tu zrobić ciekawe doświadczenia, sprawdzić działanie wiatru, prądu i zobaczyć ciekawe eksponaty, między innymi budowę człowieka i jego organy oraz sprawdzić, jak powstaje trąba powietrzna czy wir wodny

– Zabawa przednia dla całej rodziny – poleca internauta.

Dolina Luizy, blisko ul. M. Skłodowskiej-Curie, 4,6 gwiazdki, 726 opinii

– Dobre miejsce na chwilę odpoczynku po pracy, relaksu dla siebie w wolnej chwili. Można usiąść na ławce, popatrzeć na wodę, pływające kaczki, posłuchać odgłosów fontanny. Można spokojnie porozmawiać że znajomymi. Uciec na moment od codzienności i jej problemów – poleca pan Rafał.

A jedna z internautek przyznaje, że żałuje, że dopiero teraz odkryła to miejsce.

– Miejsce niesamowite. Można cudownie spędzić czas – zachwala.

Zielonogórska Palmiarnia, ul. Wrocławska 12A, 4,4 gwiazdki, 4 302 opinie

Pan Paweł Stoi opisuje, że przeszklony wielki budynek jest na wzgórzu z winnicą dookoła. – Super widok z ostatniego piętra na Zieloną Górę. Oczywiście są palmy, ale też akwarium z dorodnymi rybami. Obok palmiarni jest wielki, nowy plac zabaw na dachu pobliskiego budynku garażowego – informuje. W innej opinii czytamy, że lokal jest bardziej atrakcją turystyczną niż kulinarną, dlatego też więcej jest oglądających, niż szukających kulinarnych doznań. – A można by to dość prostym sposobem naprawić i spowodować przyrost gości, bo potencjał miejsca i kuchni „wisi w powietrzu” – uważa jeden z klientów. – Piękny wystrój, bardzo dobre jedzenie, miła obsługa. Ten lokal to niezmiennie TOP Zielonej Góry – poleca inny z gości. – Porcje jedzenia smaczne i duże, dość szybko podane, obsługa wie, co serwuje a kropką nad i jest bajeczny klimat miejsca.

Jedna z pań ocenia to miejsce jako magiczne.

– Czegoś takiego chyba nie ma nigdzie indziej w Polsce. Byłam zaskoczona bardzo pozytywnie – ocenia kobieta. Pan Michał, który odwiedził palmiarnię z bliskimi uważa, że to miejsce warte odwiedzenia przez każdego podróżnika, bo „to jest coś innego, coś klimatycznego”.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 4,5 gwiazdki, 4,9 tys. opinii

Miejsce na aktywne spędzanie czasu w Zielonej Górze, ale trzeba pamiętać o odpowiednim stroju. – Basen sam w sobie godny polecenia. Nie ma tłumów, infrastruktura sprawna. Ogromny minus za zasadę związaną z zakazem szortów! Musiałem za 50 zł kupić na miejscu kąpielówki, których normalnie nie wziąłbym za darmo. Bez takich gatek nie ma opcji wejść do wody! – przestrzega pan Karol.

Pani Aneta poleca basen, chwali ceny i ratowników, którzy pilnują, żeby dzieci nie wchodziły tam gdzie nie powinny.

– U góry na basenie jest też restauracja w której można wypić kawę i coś zjeść. Jestem bardzo zadowolona – podkreśla.

Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 1, 4,6 gwiazdki, 591 opinii

– Jedno z lepszych muzeów w jakim byłam. Ciekawe, przemyślane wystawy, fantastyczny audioprzewodnik – interesujący i wciągający. Miła obsługa. Są atrakcje dla dzieci.

Fantastyczne miejsce, jeśli chcesz połączyć doznania kulturalne z historią miasta, to nie ma lepszego. Obsługa muzeum miła , tworzy dobrą atmosferę – ocenia jeden z gości muzeum. Inny przekonuje, że to najlepsze tego typu muzeum w Polsce. – Wyszedłem pełen wiedzy o Ziemi Lubuskiej oraz zachwycony zbiorem sztuki współczesnej. Brawo! W niedzielę jest za darmo – dodaje gość muzeum. Pan Rafał, który wybrał się do Zielonej Góry na weekend, przyznał, że muzeum okazało się pełne niespodzianek i atrakcji.

– Spędziłem w nim ponad trzy godziny i pewnie byłbym dłużej, ale miałem zaplanowane kolejne miejsca do odwiedzenia. Z całego mego pobytu muzeum pozostanie w pamięci na dłużej – napisał w opinii w Google. Pan Adam był w tym muzeum jeszcze dłużej, zwiedzanie zajęło mu prawie pięć godzin. – Absolutnie było warto. Świetne wystawy i bardzo ciekawe zbiory, od sztuki współczesnej, poprzez historię Ziemi Lubuskiej, kończąc na historii winiarstwa i maszynach tortur. Punkt obowiązkowy przy okazji zwiedzania miasta. Polecam audioprzewodnik, bo lektor świetnie opowiada i działa również relaksująco – zachwala.

Minizoo Bajkowa zagroda, ul. Botaniczna 50a, 4,6 gwiazdki, 1,7 tys. opinii

– Byliśmy tam w deszczową pogodę, ale lepiej odwiedzić to miejsce przy ciepłej i słonecznej. Cudowne miejsce, jest gdzie spacerować, jest minizoo, place zabaw dla dzieci. Zwierzęta są pod dobrą opieką i można je karmić. Przed wizytą lepiej zaopatrzyć się w monety dwuzłotowe, aby móc kupić karmę dla zwierząt – poleca jedna z mam. Podobnie, chwalą miejsce inne osoby, które podkreślają, że zwierzęta są zadbane i mają świetne warunki.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, 4,6 gwiazdki, 3,1 tys. opinii

Pod tym samym adresem, ale jako odrębna atrakcja funkcjonuje ogród botaniczny. – Odwiedzenie parku w zimę jest równie miłe i klimatyczne, jak latem – chwali miejsce spacerów w mieście pani Kinga. Ale nie wszyscy są pełni podziwu. – Przyjeżdżając do ogrodu, spodziewałem się czegoś pokroju Arboretum Wojsławice, czy chociaż ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Dlatego byłem rozczarowany. Ale ogród, jako miejsce niedzielnego spacerku jest spoko. Teren ogrodu nie jest rozległy – zauważa pan Norbert.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli, ul. Muzealna 5, 4,7 gwiazdki 1,7 tys. opinii

– Ciekawy skansen, warto go odwiedzić i zapoznać się z życiem w różnych regionach (Dolnośląskie i Lubuskie, choć nie tylko) na przestrzeni ostatnich wieków – czytamy w komentarzu o skansenie. Turyści chwalą chaty udostępniane do zwiedzania z odtworzonym wyposażeniem izb oraz opisy opracowane w przystępny sposób. Doceniają też parking, sklepik z pamiątkami i napojami oraz wystawę dawnych zabawek.

Zdaniem pana Jacka to muzeum to prawdziwa podróż w czasie. – Przenosi nas w minione wieki pokazując jak żyli, pracowali i mieszkali nasi przodkowie. Miejsce pełne historii i zieleni. No powierzchni 13 ha zlokalizowano 80 obiektów, a najstarszy pochodzi z XVII w. Zwiedzanie zajmuje około godziny. Skansen położony jest 8 km od centrum Zielonej Góry i jest dobrze z nią skomunikowany. Zwiedzanie takiego miejsca to czysta przyjemność – podkreśla jeden z internautów.

Dolina Gęśnika, ul. Źródlana, 4,8 gwiazdki, 1,7 tys. opinii

Pan Mateusz wymienia szereg plusów tego miejsca zwłaszcza ważnych dla dzieci. To plac zabaw/ tor przeszkód na palach, w tym zjeżdżalnie, wspinaczka, przechodzenie przez najróżniejsze przeszkody, a to wszystko kilka metrów nad ziemią, kolejny plac zabaw obok, budki z lodami/ goframi. - Warto podkreślić, że cały park linowy wydaje się naprawdę bezpieczny dla najmłodszych (wszystko otoczone siatką, a przeszkody nie mają niebezpiecznego kształtu) – ocenia turysta. Dla starszych poleca miejsce na piknik i odpoczynek od hałasu.

Zdaniem pani Ewy to świetne miejsce na odpoczynek od spalin miasta. Chwali hamaki i piasek, jak nad morzem. – Nic nie jest płatne, a to zdarza się niezwykle rzadko – podkreśla.

Ruiny pałacu w Zielonej Górze Zatoniu, ul. Księżnej Doroty, 4,8 gwiazdki, 3,1 tys. opinii

To najwyżej oceniane miejsce wśród atrakcji Zielonej Góry. Turyści chwalą ogromny teren do spacerów wśród drzew i zadbane ruiny pałacu, które można zwiedzać za darmo. – Po zmierzchu, w okresie zimowym, atrakcją są urokliwe iluminacje. Teren parku jest monitorowany. W odnowionej oranżerii jest kawiarnia (czynna od 13). Bardzo miła pani w informacji turystycznej i obsługa parku. Miejsce świetne na spacery z wózkiem, czy dla osób poruszających się na wózkach - opisuje pani Monika.

Pan Zbigniew dodaje, że świetnym pomysłem było zostawienie i odrestaurowanie tylko szkieletu pałacu, który został zniszczony przez Rosjan po II wojnie światowej.

– Nie ma tutaj wpompowanych milionów w próbę odtworzenia tego, co było, a zostało i tak wyeksponowane piękno całego budynku poprzez ładne oświetlenie i odbudowę tylko zewnętrznych ścian i odbudowę przypałacowej oranżerii – opisuje internauta, który ma dużą wiedzę na temat tego miejsca: – Pałac powstał w 1689 r w stylu barokowym, później zmieniono jego styl na klasycyzm. Odbudowę pałacu, jak i całego parku rozpoczęto w 2018 r. Dziś jest ładną wizytówką miasta i terenem, w którym można miło spędzić czas.

