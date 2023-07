W cieniu tłumów. Odkryj 10 najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych w Europie

To najbardziej zatłoczone atrakcje Europy

Pałac Buckingham w Londynie jest kolejną atrakcją, która przyciąga tłumy. Ponad jedna trzecia z 16 milionów turystów odwiedzających Londyn każdego roku wymienia Pałac Buckingham jako główną atrakcję do zobaczenia. Nie wszyscy jednak decydują się na zwiedzanie królewskiego domu, a wielu z nich przychodzi, aby zobaczyć go z zewnątrz, co wciąż powoduje spore tłumy.

Wenecja, Tower of London czy Luwr — w tych miejscach będą tłumy

Tower of London to kolejne miejsce, gdzie tłumy turystów przyciągają klejnoty koronne i spektakularne widoki. Ponad 3 miliony odwiedzających rocznie przyjeżdża, aby zobaczyć tę historyczną fortecę, ale długie kolejki i krótkie limity czasowe w pokojach z klejnotami sprawiają, że wielu zastanawia się, czy warto przemierzać tłumy.

W Londynie znajduje się również Muzeum Brytyjskie, które rocznie odwiedza aż 6,5 miliona turystów. To najstarsze publiczne muzeum na świecie, ale nadal nie chroni go to przed ogromnymi tłumami. Podobnie jest z Musée d'Orsay w Paryżu rocznie przyciąga ponad 3 miliony odwiedzających. Tłumy turystów są szczególnie duże w letnie miesiące, kiedy to nawet do 7 tysięcy osób dziennie chce zobaczyć eksponaty tego muzeum.