Zielonogórzanie poczuli się w tym miejscu, jak w klubie jazzowym w Nowym Jorku. A to Sala Witrażowa w Muzeum Ziemi Lubuskiej WIDEO

Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jazzujące Muzeum

Jazzujące muzeum to cykl wydarzeń w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze realizowany już od ośmiu lat. Alex Pruzhinin (fortepian), Arek Skolik (perkusja) i Michał Nienadowski (kontrabas), z gościnnym udziałem wokalistki – Asi Czajkowskiej wystąpili w Muzeum Ziemi Lubuskiej w ramach cyklu Jazzujące muzeum.

Muzeum informuje, że Trio JazzAAM powstało z inicjatywy Alexa Pruzhinina w 2022 roku. Wraz z perkusistą Arkiem Skolikiem i basistą Michałem Nienadowskim pojechali do studia RecPublica w Lubrzy, by nagrać materiał na płytę "Good Intentions" z muzyką i w aranżacjach założyciela. Pierwszy występ tria odbył się na Międzynarodowym Festiwalu Jazz Crossing w Zielonej Górze w październiku 2022 roku.