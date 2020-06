W Parku Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze stanie wkrótce zabytkowy parowóz. Jaki powinien mieć kolor?

Miłośnicy kolei szprotawskiej przystępują do wykonania zadania budżetu obywatelskiego z roku 2020, w ramach którego m. in. będzie odnowiony eksponat pozyskany przez Muzeum Kolei Szprotawskiej . Mowa o zabytkowym parowozie T3 z 1909 r.

Jak przed laty

Jest to taki sam typ parowozu, jakie kupiono w 1910 r. dla kolei zielonogórsko –szprotawskiej (Kleinbahn Grunberg – Sprottau) i które obsługiwały tę linię do końca. Parowzy T3 były specjalną konstrukcją, zaprojektowaną do obsługi kolei powiatowych, tzw. kleibanh-ów. Takim typem kolei była kolej łącząca Zieloną Górę (Grunberg) i Szprotawę (Sprottau).

Był to całkowicie pruski typ parowozu, mocno zakorzeniony w niemieckiej historii kolejnictwa.

Niemniej po 1945 r. duża liczba parowozów typu T3 została w ramach reparacji przekazana PKP. W Polsce nadano tym parowozom symbol TKh1.

Zielonogórski eksponat szybko został zdjęty z ewidencji PKP. Po państwowej służbie (1945 – 1951) w latach 1951 – 1977 służył jako parowóz zakładowy w cukrowni Pelpin. Po renowacji w 1986 r. stanął na stacji Sucha Beskidzka nieopodal Wadowic jako pomnik.