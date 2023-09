Rowerzyści coraz częściej zatrzymują na ścieżce Kolej na rower. Powód nie dziwi. Polanie postawili nowe tablice o historii regionu

Powiat nowosolski. Nowa wystawa historyczna

– Jechałem z Konotopu do Nowej Soli w zeszłym tygodniu. Kiedy przejeżdża się przez Lipiny, widać z daleka nasze tablice. Zobaczyłem parunastu rowerzystów, którzy zatrzymali się przy nich i czytali – opowiada Krzysztof Hojka ze stowarzyszenia Grupa Eksploracyjna Polanie. – Aż chce się robić takie rzeczy. Jak stawialiśmy te tablice, to ludzie też przystawali, dopytywali się. Myślę, że to był trafiony pomysł, aby ustawić je przy ścieżce rowerowej.

Stowarzyszenie Polanie. Kolejne plany

Regionaliści mają już plan na wystawy przy kolejnej części ścieżki aż do Stanów i Otynia. – Zobaczymy w przyszłym roku, jak będzie z finansowaniem, ale chcielibyśmy zakończyć projekt w Otyniu. Jakby się to udało, to tam by było zwieńczenie – mówi pan Krzysztof.