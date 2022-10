W sobotę ZGK w Zielonej Górze będzie rozdawał dynie. Przyjdź i skorzystaj z okazji!

Już po raz drugi Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze organizuje akcję rozdawania dyń. Każdy, kto o godz. 10:00 zjawi się w sobotę, 22 października przed Urzędem Miasta przy ul. Podgórnej 22 może za darmo otrzymać to jesienne warzywo.

- Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców - zachęca Krzysztof Sikora, prezes ZGK w Zielonej Górze. - Przygotowaliśmy kilkaset dyń. Taka dynia idealnie nada smak pysznej zupie dyniowej, może zostać zamrożona lub udekorować nasz balkon czy ogród.

Podobnie jak w zeszłym roku jedna osoba może otrzymać tylko jedno warzywo. Praktyka pokazuje, że zainteresowanie mieszkańców jest duże, a ilość dyń do rozdania ograniczona. Chodzi o to, by z akcji mogła skorzystać jak największa liczba osób.

W zeszłym roku rozdano 400 dyń. Rozeszły się w rekordowym tempie. Zielonogórzanom wystarczyły 24 minuty, by wyczerpać cały zapas! Nie ma więc na co czekać i w sobotnie przedpołudnie jak najprędzej zjawić się pod Urzędem Miasta.