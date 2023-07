W Zielonej Górze odbędzie się Rodzinny Konkurs Kiszenia Ogórków. Jeszcze kilka drużyn może się zgłosić

W sobotę, 29 lipca, o godz. 18 w Zajeździe Kultury przy ul. Jedności 78 w Zielonej Górze można wziąć udział w Rodzinnym Konkursie Kiszenia Ogórków. Udział jest darmowy.

– Pomysł nie jest nowy, to kontynuacja sprzed wielu lat, ale wracamy do niego, bo jest wdzięczny i sympatyczny – wyjaśnia Adam Bęczkowski z Zajazdu Kultury. – Takie konkursy kiszenia ogórków odbywały się w Zielonej Górze, a my przywracamy tradycję. Razem z Lubuską Organizacją Turystyczną i grupą Lubuskie Smaki zapraszamy zespoły rodzinne, przyjaciół, znajomych na konkurs kiszenia ogórków ROKKO.