Wakacje 2023. Gdzie pojechać, by nie zbankrutować? Jezioro, Bałtyk, góry czy ogródek?

Lidia Andraszkiewicz z Zielonej Góry mówi, że najtaniej spędzić wakacje blisko swojego miejsca zamieszkania. W naszym województwie nie brakuje jezior i lasów, więc nie musimy daleko wyjeżdżać, by odpocząć. Można dojechać autobusem czy nawet rowerem.

Warto w wakacje skoczyć do Rogalina i zwiedzić pomnik historii, czyli pałac i park

Wakacje 2023. Gdzie pojechać, by nie zbankrutować? Jezioro, ...

Wakacje 2023 - morze albo ogródek?

Wakacje 2023 - morze polskie czy tureckie?

Alfred Kozakiewicz pojedzie z wnuczkami do Turcji na 12 dni. Wylot z W nagrodę za naukę i pracę przez cały rok. Liczy się z tym, że trzeba będzie wydać 6 tys. zł, ale czego nie robi się dla wnuków?!

Jerzy Michalik właśnie wrócił znad polskiego morza, gdzie zostawił kilka tysięcy złotych. W restauracjach jest drożej niż w zeszłym roku, tak około 30 procent, ale to nie tylko nad morzem.

Marianna Nawelska-Bucko na razie planów nie ma, ale na pewno gdzieś wyjedzie z rodziną, choć na kilka dni. Liczy na jakieś okazje, promocje, więc sprawdza oferty w internecie niemal każdego dnia. A jak się nie uda, to zawsze pozostaje opcja - namiot i pole kampingowe. Będzie taniej i kreatywniej, bo trzeba będzie zapewnić dzieciom jakieś atrakcje.

- Kiedyś zawsze wakacje spędzałam pod namiotem i bardzo mi się podobało. Najważniejsza jest atmosfera! Można być w SPA i się nudzić, a można pod namiotem spędzić fantastyczny, niezapomniany czas - podkreśla pani Marianna.

Zobacz nietypowy amfiteatr - są tylko dwa takie w Polsce: