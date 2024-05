Wakacje pełne słońca? Prognozy pogody na czerwiec, lipiec i sierpień są optymistyczne! Zobacz, kiedy najlepiej wziąć urlop

Sezon urlopowy czas, start!

Już w kwietniu pogoda spłatała figla i przyniosła ponad 20 stopni Celsjusza na słupkach termometrów. W majówkę udał się nie tylko grill , ale też urlop, było ciepło i słonecznie. Na resztę miesiąca nie zapowiedziano zmian, zarówno opady, jak i temperatura, będą w normie wieloletniej, ale za to czerwiec, lipiec i sierpień przyniosą tropikalną aurę.

Jakie będą tegoroczne wakacje? Prognozy pogody na lato

W czerwcu średnia temperatura powietrza sięgnie od blisko 15 do ponad 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Zakopanem, najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu. Warto pamiętać, że podane wartości oparte są o eksperymentalny model, na bazie odczytów dziennych i nocnych. W ciągu dnia wartości na słupkach termometrów na pewno będą wyższe, przy tych wskaźnikach wręcz upalne.

W lipcu średnia temperatura w wielu miastach przekroczy już 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że nie tylko dni, ale i noce, będą wyjątkowo ciepłe. Według prognoz może to być najbardziej upalny miesiąc w skali wakacji. Odczują to m.in. mieszkańcy Opola, Poznania, Wrocławia i Warszawy.

Z kolei sierpień, ze wskazaniem na średnią powyżej normy, również przyniesie fale prawdziwego gorąca, jednak tu średnia temperatura nie przekroczy wartości 20 stopni na słupkach termometrów, a więc żar nie będzie lał się z nieba tak, jak w lipcu.