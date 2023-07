Wakacyjny konkurs dla uczniów z Lubuskiego. Pokażcie, jak wyglądają bezpieczne wakacje w mieście i na wsi

Wraz z partnerami naszego konkursu chcemy zachęcić uczniów do tego, by podzielili się swoją wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa, wykazali artystycznym talentem, ale też by pozostawili multimedia i spędzili czas wolnym z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. W jaki sposób? Może grając w jedną z oldschoolowych gier? A jaką? Dziś proponujemy kultowe kapsle. Ta gra robiła prawdziwą furorę!

Gotową pracę konkursową należy sfotografować i dołączyć do formularza zgłoszeniowego - znajdziecie go na naszej stronie internetowej (Kliknijcie TUTAJ). Uczestników konkursu zgłaszać mogą tylko ich opiekunowie prawni. Do kiedy macie czas na przygotowanie plakatu? Na wasze prace czekamy do 20 sierpnia.

Dołącz do zabawy. Narody są super!

Dlaczego warto poświęcić odrobinę wolnego, wakacyjnego czasu i przygotować wspaniały plakat? Bo mamy supernagrody! Dla zwycięzców w swoich kategoriach wiekowych mamy bony o wartości 300 zł na zakupy w sklepie Decathlon, dla tych, którzy zajmą II miejsce bony o wartości 200 zł i dla osób zamykających podium, bony o wartości 100 zł.