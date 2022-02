Wichura w Lubuskiem. Orkan Dudley wyrządził ogromne szkody w regionie. Jest ofiara śmiertelna. Porywy wiatru osiągały nawet do 130 km/h!

•8.40

Na godzinę ósmą rano strażacy odnotowali 450 zdarzeń związanych z wichurą. - Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. Najbardziej dotknięte skutkami wichury są powiaty żarski, żagański, zielonogórski i krośnieński. Najczęstsze zgłoszenia to powalone drzewa i wiszące gałęzie - mówi mł. bryg. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy lubuskich strażaków. Niestety doszło też do tragedii. W powiecie międzyrzeckim drzewo przygniotło samochód. Zginął kierowca: Tragedia pod Międzyrzeczem. Na samochód zawaliło się drzewo. Zginął kierowca