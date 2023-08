- Widok przerażający - przyznaje Czytelniczka, która zobaczyła zapadnięte groby po deszczu na nowym cmentarzu w Zielonej Górze

Po kilku dniach ulewnych deszczy, jakie przeszły przez Zieloną Górę niemal dwa tygodnie temu, zapadło się, co najmniej kilka grobów na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej. W środę, 16 sierpnia o pomoc pracowników administracji zaapelowała nasza Czytelniczka.

Czytelniczka zwraca uwagę, że głównie przychodzą tutaj osoby starsze, które teraz wynajmują osoby do naprawiania grobów.

– Opłaty robimy, to w obowiązku administracji cmentarza jest naprawa zniszczeń od czynników atmosferycznych. Było już wcześniej powiedziane, że jak będą zdjęte ozdoby, to będą naprawy, ozdoby zdjęliśmy i czekamy od rana w upale. Inne groby zostały już naprawione przez członków rodzin, ale jeśli znowu będzie ulewa, to znowu będzie to samo – uważa zielonogórzanka.