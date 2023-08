Pielgrzymka 2023. Wierni ofiarują swój trud w intencjach dziękczynnych i błagalnych

Pierwsza z naszego regionu wyszła do Częstochowy pielgrzymka z Gorzowa już 31 lipca. 2 sierpnia wyruszyły jednocześnie pielgrzymki zielonogórska i głogowska. Łącznie było to ponad pół tysiąca wiernych z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wszystkich przywitał na Jasnej Górze biskup diecezjalny.

- Pielgrzymi dają świadectwo, że Kościół trzeba przeżyć, trzeba w Kościele być, trzeba w Kościele swoją cząstkę czasami potu, czasami ofiary złożyć - mówi ks. biskup Tadeusz Lityński. - Tu się odkrywa to piękno Kościoła wyrażające się w świadectwie wiary, we wzajemnej modlitwie, w służbie codziennej, podanym kubku wody i tym właśnie świadectwie zatroskania o siebie nawzajem. Za to chciałbym tym moim pielgrzymom naszej diecezji, ale i wszystkim, którzy zdążają na Jasną Górę, serdecznie podziękować.