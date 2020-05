Wielka galeria kotów. Zobaczcie przeurocze i zabawne zdjęcia pupili naszych Czytelników

Koty to urocze zwierzęta. Są zabawne, szalone, leniwe, kapryśne… Przymiotników można wymieniać jeszcze wiele. Za co jeszcze je kochamy? Może właśnie za to, mają swój charakter i zawsze chodzą swoimi ścieżkami. Ale jedno jest pewne. Dom bez kota to głupota. Dziś publikujemy pierwszą galerię poświęconą tym prześlicznym futrzakom. Zdjęcia przysłaliście do nas na facebooku Wy, drodzy Czytelnicy. Zobaczcie te piękne zwierzęta. Przejdź do Galerii>>> A jaki jest Wasz kot? Jeśli chcecie pochwalić się swoimi kotkami, ślijcie zdjęcia mailem na adres: pwanczko@gazetalubuska.pl Zobacz też: Czy da się odchudzić kota?

