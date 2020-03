Winobranie 2020. Możesz podpowiedzieć, kogo widziałbyś na winobraniowej scenie. Organizatorzy czekają na propozycje mieszkańców

- O gustach podobno się nie dyskutuje. My łamiemy tą zasadę i podobnie jak w ubiegłych latach zapraszamy do współtworzenia muzycznej strony Winobrania! - zachęca Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Możesz podpowiedzieć, jakie widziałbyś supergwiazdy, ale i lokalne zespoły

- Uruchomiliśmy maila, na który można wysyłać swoje propozycje - mówi Marta Blonkowska, specjalista do spraw marketingu i reklamy w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. - Podkreślamy, że to nie muszą być tylko propozycje supergwiazd, ale też innych, nawet tych lokalnych zespołów. One mogą się zaprezentować na małej scenie miasteczka winiarskiego. Oczywiście, że o te największe gwiazdy chodzi nam najbardziej, bo one cieszą się największym zainteresowaniem. Ale dużo ludzi słucha też muzyki alternatywnej, niszowej. A mała scena ma właśnie taką funkcję pełnić. I może ona być debiutem dla tych, którzy na co dzień grają chociażby w Zielonej Górze.