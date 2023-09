Winobranie 2023. Brodka w Zielonej Górze! Zobacz program święta na piątek Eliza Gniewek-Juszczak

Koncert Moniki Brodki zacznie się dna dużej scenie w piątek. o godz. 20.30 Andrzej Banas Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Winobranie w piątek to znów mnóstwo wydarzeń. Co wybrać? Gdzie pójść? Po południu uroczyście zostanie zaprezentowany mural na murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Wieczorem koncert gwiazdy, dzisiaj wystąpi Brodka. Ale to nie wszystko, zobacz co jeszcze dzieje się z okazji święta.