Winobranie 2023. Widzowie wychodzą z tych spektakli zachwyceni. Co jeszcze w programie Winobraniowych Spotkań Teatralnych

– Przyjeżdżamy do was z Bolesławca. Uwielbiamy te klimaty, atmosferę tego teatru, tych ludzi, którzy tworzą ten teatr – podkreśla Bogdan Nowak, którego będzie można spotkać na korowodzie w roli jednego z glinoludów. – Balkon Ordona porusza trudne tematy, jesteśmy pod wrażeniem tej całej wymowności sztuki, to jest taki spektakl, który nas dotyka, tego co się dzieje wokół nas, tego świata w którym teraz żyjemy. Podobał mi się. Zresztą, nie byłem jeszcze na żadnym spektaklu w Zielonej Górze, który by mi się nie podobał.