Winobraniowe szaleństwo pod sceną główną. A na scenie wulkan energii Maryla Rodowicz. Co tutaj się działo?!

Publiczność zdzierała gardła pod sceną

Nieśmiertelne hity w dorobku

Maryla Rodowicz to największa gwiazda polskiej piosenki. Jej kariera rozpoczęła się w 1967 roku i trwa do dziś... Zagrała także w kilku filmach i serialach. To także była lekkoatletka, która i w sporcie odnosiła sukcesy. Urodziła się i pierwsze lata spędziła w Zielonej Górze.

Na dorobek artystyczny Maryli Rodowicz składa się ponad 2000 utworów, przeszło 30 płyt w różnych wersjach językowych, które sprzedały się łącznie w ponad kilkunastu min egzemplarzy. Największych przebojów Maryli Rodowicz nie zdoła wyliczyć: "Jadą wozy kolorowe", "Małgośka", "Sing-Sing", "Remedium", „ Ale to już było", „Bossa Nova do poduszki”, „ Damą być", „Diabeł i raj", „ Do łezki łezka", „Dobranoc Panowie", „Łatwopalni”, „Niech żyje bal”, „Polska Madonna”, „Wszyscy chcą kochać” i wiele, wiele innych.