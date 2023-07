Władysławowo na wakacje: 14 najlepszych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gigantyczny wieloryb, labirynt z UFO, najlepszy widok w mieście

Władysławowo ma mnóstwo atrakcji na wakacje

Każdego lata plaże i bulwary Władysławowa zapełniają się turystami. Trudno się dziwić – miejscowość jest wyjątkowo pięknie położona nad Zatoką Pucką, u podstawy Półwyspu Helskiego. Władysławowo samo w sobie jest pełne turystycznych atrakcji, a do tego niedaleko stąd do innych ciekawych miejsc i ośrodków polskiego wybrzeża. Miejscowość to świetna baza wypadowa do zwiedzania Pomorza.

Szukacie pomysłów na odpoczynek i zabawę we Władysławowie? Wyszukaliśmy dla was 14 najlepszych atrakcji miasta i okolic. Gdzie można zobaczyć płetwala błękitnego naturalnych rozmiarów albo setki żywych motyli, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto i gdzie można spotkać UFO? Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych atrakcji Władysławowa. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

W czasie wakacji we Władysławowie wyjątkowo dużo się dzieje. W mieście organizowane są festyny, jarmarki, koncerty i kino letnie, zawody i maratony, darmowe spacery z przewodnikami, a nawet mistrzostwa w budowaniu z piasku i warsztaty wrotkarskie, a w kościele przez całe lato odgrywane są Letnie Koncerty Organowe i Kameralne. Kompletna lista imprez wakacyjnych we Władysławowie jest dostępna online.