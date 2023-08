Właśnie Twojej krwi teraz brakuje. Kto spełnia proste warunki, może się zgłosić

Oddawanie krwi. Potrzebne różne rodzaje krwi

– Zachęcamy wszystkich chętnych do oddawania krwi – zaprasza Bogusława Fediuk-Pelińska, sekretarz Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK i wymienia proste warunki, które trzeba spełnić. – Przyszły krwiodawca musi zjeść lekkie śniadanie, przyjść wypoczęty i napić się wody.

W Zielonej Górze ze względu na remont siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze chętni mogą się zgłaszać do Szpitala MSWiA – POLIKLINIKA przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze. Tam ze względu na modernizację siedziby jeszcze w ubiegłym roku został przeniesiony dział dawców i pobierania. Wejście jest od strony parkingu pomiędzy budynkami polikliniki, a CKZiU „MEDYK”. Drogę wskazują bannery kierunkowe.

Ze Sławy do Kalska przejedzie 35. Ogólnopolski Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK

Zbiórka krwi. Jak i gdzie oddać krew?

Każda osoba, w wieku od 18 do 65 lat, zdrowa, która nie przebyła żadnych chorób zakaźnych może się zgłosić, aby oddać krew. Można zarejestrować wizytę internetowo na portalu rckik.zgora.pl/internetowa-rezerwacja-wizyt, gdzie można łatwo wybrać miejsce w regionie oraz dzień i godzinę.

Pracownicy centrum informują, że godziny rejestracji krwiodawców w poniedziałki to: 7.00 – 16.30, a od wtorku do piątku: 7.00 – 14.00 i proszą, aby zgłaszać się do oddania krwi nie wcześniej niż na 10 minut przed czasem wizyty.