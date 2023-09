Wybory parlamentarne 2023: PiS ogłosił kandydatów do Sejmu i Senatu z lubuskiego

- To zaszczyt i zobowiązanie być liderem lubuskiej listy w wyborach do Sejmu. Jestem przekonany, że z tą drużyną wygramy wybory -

powiedział M. Ast do uczestników konferencji.

Ast kolejno wyczytywał nazwiska osób, które będą reprezentować PiS w wyborach.

- To lista osób niezwykle doświadczonych, parlamentarzystów, samorządowców, ludzi życia gospodarczego, związanych z oświatą. To ludzie, którzy znają problemy województwa lubuskiego, potrafią diagnozować sposób rozwiązywania tych problemów - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który znalazł się na miejscu drugim do Sejmu.

- Jestem przekonany, że ta lista zwycięży w województwie i mocno przyczyni się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w kraju -

oceniał Dajczak.