Wyprzedaż garażowa na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Zobacz, co można było kupić

Wyprzedaż garażowa na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Co można było kupić?

Przydasie tak mówimy o rzeczach, z których nie korzystamy, a zajmują one miejsce w domu. Kto mieszka w jednym miejscu, co najmniej kilka lat, ten ma mnóstwo rzeczy, z których już nie korzysta, nawet pochowane w zakamarkach, czy piwnicy, niepotrzebnie zajmują tam miejsce. Wyprzedaż garażowa to okazja na zrobienie porządku w szafkach, piwnicy czy garażu, zarobek i sprawienie komuś radości, kto wśród tych skarbów znajdzie coś dla siebie. I tak też było w niedzielę na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze.

Co można było kupić tym razem? Zobacz zdjęcia.