Wystawa prac Małgorzaty Górskiej w Norwidzie. Malarstwo jest dla niej spotkaniem człowieka z istnieniem

Stosuje różne techniki malarskie

Jestem, bo Ty jesteś

"Malarstwo jest dla mnie spotkaniem człowieka z istnieniem, zatrzymaniem się, chwilą refleksji, przeżyciem. Jest moją pasją i impulsem do podążania w nieznane, odkrywające się właśnie w danej chwili – teraz. Jest świetnym sposobem na pokazanie jednolitości całego Wszechświata, prawdziwego źródła jego piękna, mądrości ukrytej we wnętrzu wszystkiego. Każdy obraz jest moim zrozumieniem, przeżyciem. Maluję najczęściej farbami olejnymi lub akrylowymi. Czasami jednak odpoczywam od zapachu farb i korzystam z możliwości komputera, tworząc digital image. Najbliższym mi stylem jest realizm magiczny, metafizyczny. Malując, staram się ukazać własne odczucia i zrozumienia obserwowanego świata. Patrząc głębiej, można zostać zabranym do świata wypełnionego doskonałością i harmonią. Do świata rodzącego pytania. Moim pragnieniem jest, by obraz otwierał pewną przestrzeń, w której następuje szczególne Spotkanie – „JESTEM, BO TY JESTEŚ”.