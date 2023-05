"Od wielu lat miałem pomysł na siebie, tylko on zawsze mi nie wychodził". Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Zielonej Górze ma pięć lat

– To, co daje kadra nam, to jest stosowne. Mam szansę wyjść z bezdomności i uzależnienia. Skończyłem terapię. Kontynuuję terapię indywidualną. Pracuję, jako opiekun osób niepełnosprawnych. Wierzę w ten program – przyznaje. – Od wielu lat miałem pomysł na siebie, tylko on zawsze mi nie wychodził. Jak już skruszyłem się i nabrałem pokory tutaj w ośrodku, po długich rozmowach z terapeutami, zrozumiałem, że warto tutaj być, być cierpliwym i mogę wyjść na prostą. Myślę, że ten program i to miejsce mi to daje. I tym razem jakoś poradzę sobie w życiu.