Za czym tęsknią zielonogórzanie? Czego brakuje w mieście? Ta odpowiedź pojawiała się najczęściej. Sprawdź!

Zielona Góra to zdecydowanie miasto dynamicznego rozwoju, które w ostatnich latach przeszło znaczne metamorfozy. Władze inwestują w nowe drogi, obwodnice, obiekty rozrywkowe i kulturalne. Jednak wciąż istnieją obszary, które zdaniem mieszkańców wymagają ulepszeń lub wręcz nowych inicjatyw. Pytanie o miejsca, których w mieście brakuje, wywołuje gorącą dyskusję wśród zielonogórskiej społeczności. Odpowiedź może Cię zaskoczyć.

Zielona Góra — czego brakuje w mieście?

Robisz porządki, a ze starą lodówką co? Zadzwoń do ZGK. Zabiorą ci ją za darmo

Wyjście do restauracji to nie tylko możliwość testowania nowych smaków i odkrywania kuchni z całego świata, to też ważny aspekt społeczny, który jak zauważyła pani Patrycja, jedna z komentujących wyklucza np. osoby chore na celiakię, nietolerancje czy alergie pokarmowe. Restauracja, która w swojej ofercie miałaby także dania bez glutenu, spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Zielonej Góry. - Zgadzam się, w Zielonej Górze brakuje takich miejsc – dodaje pani Anna.