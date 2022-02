Za darmo już tam nie zaparkujesz. Lotnisko Zielona Góra Babimost wprowadziło cennik opłat za parkowanie

Lotnisko Zielona Góra Babimost. Koniec darmowego parkowania

Darmowy i jednocześnie strzeżony parking przy lotnisku Zielona Góra Babimost był jego ważnym atutem. Pasażerowie, korzystający z własnego samochodu, aby dostać się na wybrany lot, zostawiali auta w bezpiecznym miejscu, nie ponosząc za to dodatkowych kosztów. We wtorek, 22 lutego to się zmieniło. Można jedynie za darmo przywieźć kogoś na lotnisko, zostać dziesięć minut i odjechać. Jeśli chcemy zostawić auto, trzeba zapłacić, inaczej będzie kara w wysokości 95 zł.

Co się stało, że parking przestał być darmowy?