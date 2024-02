Zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli został wyremontowany w zaledwie parę miesięcy. Zobacz, jak wygląda w środku | WIDEO, ZDJĘCIA

XVII-wieczny dwór mieści się przy ul. Górnej w Zielonej Górze Ochli. To miejsce przy jednej z bocznych uliczek nie traciło uroku, ale widać było, że potrzebowało pomysłu i pieniędzy na realizację.

– To obiekt, który od lat wywoływał oczekiwania i nadzieje osób, które chciały przywrócić jemu dawny blask. Przez lata próbowano podejmować różnego rodzaju wysiłki, ale niestety były one nieskuteczne. Postawiliśmy sobie za cel dokończyć te prace – wspomina marszałek Marcin Jabłoński. – Cieszę się, że ten projekt bardzo późno rozpoczęty, w trudnych okolicznościach, z pewnym ryzkiem, szczęśliwie dotarł do finału.