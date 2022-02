Zaginęła szkolna kotka! Trwają jej poszukiwania. W Zielonej Górze zawisł nawet nietypowy baner

„Zaginęła szkolna kotka!!! Martwi się o nią wiele osób. Chcemy wiedzieć, czy jest bezpieczna. Widziałeś kotkę w tych okolicach po 11 stycznia? Przygarnąłeś kotkę do swojego domu? Zadzwoń: 664 093 689 lub 662 138 903.” Baner o takiej treści zawisł na ogrodzeniu Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze. Zauważyła go nasza Czytelniczka, która zrobiła zdjęcia i przesłała je do naszej redakcji.

Kotka przepadła blisko miesiąc temu. - Zrobiliśmy wielkie poszukiwania. Sprawdziliśmy wszystkie szkolne pomieszczenia w dwóch ogromnych budynkach, szukaliśmy w okolicy, podejrzewając, że może potrącił ją samochód. Bez skutku – opowiada pracownik szkoły (dane do wiadomości red.), który zaopiekował się zwierzęciem. – Cały czas mamy nadzieję, że nic złego jej się nie przytrafiło. Może ktoś zabrał ją do domu? – snuje hipotezę.