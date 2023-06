Zajazd Kultury, nowe miejsce artystycznych wydarzeń w Zielonej Górze! Co tam się dzieje? A co się będzie działo?

Zajazd Kultury w Zielonej Górze - koncerty, spektakle, wystawy

Rzeczywiście Zajazd Kultury istnieje zaledwie dwa miesiące, a już zdążyły się tu odbyć cztery spektakle teatralne, osiem koncertów, trzy wystawy… A plany zajazdu przy ulicy Jedności 78 są bogate. Bo jak mówi organizator i zarządca Zajazdu Kultury Adam Bęczkowski, nie tylko dziedziniec nadaje się do koncertów czy spektakli, ale także oryginalne, ciekawe piwnice. - Do końca roku mamy już zaplanowane 28 imprez, zagoszczą u nas artyści z całego świata. A mieszkańcy podpowiadają nam, co jeszcze chcieliby tutaj zobaczyć. Staramy się odpowiadać na nich oczekiwania – podkreśla Adam Bęczkowski. – Zdradzę np. że lipcu gościć będziemy artystę z Maroko, przedstawiciela etnojazzu, w sierpniu i wrześniu nie zabraknie spektakli teatralnych. Planujemy też stworzenie własnego teatru i marzymy, by stworzyć takie miejsce jak w Krakowie Piwnica pod Baranami. Bo niby dlaczego nie mogłoby takie być w Zielonej Górze?

Zajazd Kultury sprawił, że przenieśliśmy się w średniowieczne klimaty

Ostatnio Zajazd Kultury zaprosił mieszkańców, by wspólnie przywitać lato, przypominając słowiańskie zwyczaje i tradycję. Zaproszono grupę rekonstrukcyjną LAGOM i SLAVART, by wspólnie jak za dawnych czasów przeżyć Noc Kupały. Mieliśmy więc okazję zobaczyć walki Słowian i Wikingów, wziąć udział w warsztatach z motanek (motanki to tradycyjne słowiańskie lalki do zadań specjalnych: ochronne, spełniające życzenia, przynoszące szczęście i zdrowie), nauczyć się pleść słowiańskie, dzikie wianków z ziół, zbóż i kwiatów, bić replikę denara Bolesława Chrobrego, pierwszej polskiej monety, czy zobaczyć prawdziwą walkę wojów.

- To był wspaniały wieczór, spędzony w średniowiecznym klimacie, przy ognisku. Może to śmieszne, ale przypomniały mi się beztroskie lata zuchowych kolonii, gdzie zdobywaliśmy sprawność Słowianina – mówi Robert Nowakowski, który do Zajazdu Kultury przyszedł razem z żoną Wiktorią. – Na pewno częściej będziemy tu przychodzić, bo atmosfera jest niesamowita.