Zakupy w Zielonej Górze. Trzy otwarcia w listopadzie. Mamy nowe sklepy w mieście

Handel w Zielone Górze. Wielki powrót

W czwartek, 3 listopada w galerii Focus Mall w Zielonej Górze otworzył się sklep New Yorker. To oczekiwany przez klientów powrót sieci do miasta. Internauci przyznają wprost: "To wielki powrót". I cieszą się z ponownego otwarcia. Widać bardzo duże zainteresowanie ofertą. Sklepu nie było od stycznia 2019 roku.

Na ponowne powitanie przygotowano promocje dla klientów. Tym razem siedziba mieści się w nowej części, obok sklepu House.