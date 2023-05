,,Zamek Valençay” - wystawa i wydanie książki napisanej przez księżną Dino. W piątek w pałacu w Zatoniu niezwykłe wydarzenie

- Na otwarcie wystawy poświęconej zamkowi Valençay we Francji, zapraszamy do oranżerii na terenie Parku Książęcego – mówi prezes Fundacji Ogrody Kultury im. księżnej Dino Jarosław Skorulski. Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja nowej publikacji ,,Notatki o Valençay”, którą przed laty napisała sama księżna Dino, oraz degustacja różnych gatunków kawy.

Wystawa i wydanie książki „Notatki o Valençay”

Wystawa i wydanie książki pod wspólnym tytułem „Notatki o Valençay”, to hołd złożony Dorocie księżnej de Talleyrand-Périgord, księżnej Dino, księżnej żagańskiej. Zamek Valençay, najpiękniejszy jaki znajdował się we władaniu Talleyrandów, jest jednym z najchętniej odwiedzanych zamków w dolinie Loary. Rozsławiony postacią Karola Maurycego de Talleyrand-Périgord, zaskakuje odwiedzających również innymi historiami. W 1939 r. stał się tajnym skarbcem Luwru, w którym ukryto rzeźby Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Dla miłośników historii kulinarnych czekają w zamku pomieszczenia kuchni, w której tworzył najwybitniejszy francuski kucharz Marie Antoine Carême. Ale to co ujmuje w nim najbardziej to fakt, że nigdzie indziej na świecie nie znajdziemy tylu miejsc i tylu przedmiotów, które tak pięknie opowiadają historię o dawnej mieszkance Zatonia.