Zbudują kartonowe miasto. W środę w Zielonej Górze artystyczne spotkanie dla całych rodzin WIDEO

W ZOK-u będą odbywały się zajęcia teatralne, plastyczne i wokalne. Będą nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych.

Można już szykować zdjęcia do konkursu Martwa natura.

– Nie fotografujemy pejzaży, osób, nie są to portrety. To spojrzenie na to, co jest wokół nas, co jest trochę sztuką a trochę wyposażeniem codziennego użytku – wyjaśnia Anna Przytulska. – Poziom jest bardzo wysoki, ale jeśli ktoś ma kreatywność w sobie, to wystarczy ta jedna chwila, żeby ująć coś dobrze.