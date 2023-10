Jak znaleźć harmonię i zadowolenie? Historia pasji Mariana Łysakowskiego z Zielonej Góry WIDEO

Każdy z dzwonków w tej kolekcji ma swoją historię.

– Ten kupiłem w Indiach w 1978 roku, służy mi jako element przyzywania turystów, którzy mi się gubią. Jeden pan w grupie wycieczki do Włoch powiedział, że nie jest żadnym baranem i nie będzie chodził za moim dzwonkiem. Mówię: „Proszę pana, to jest informacja, jak pan się zgubi, niech pan słucha dzwonka. Po powrocie z tej pięknej wycieczki, ten pan podszedł do mnie i powiedział, że nie miał racji, bo gdyby nie ten dzwonek, to trzy razy by się zgubił – opowiada pasjonat, pokazując poszczególne egzemplarze, a co jeden do ciekawszy.