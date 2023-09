Bardzo nowoczesna kuchnia, w której gotowane będą zdrowe potrawy powstanie w Zielonej Górze Drzonkowie

– Kompletujemy w tej chwili personel, dobrych, wybitnych kucharzy, którzy będą chcieli tutaj pracować. W ciągu całego trudnego treningowego dnia, usiąść w dobrym otoczeniu i zjeść profesjonalnie przygotowany posiłek, to jest na dobrą sprawę to, czego nam w Drzonkowie jeszcze brakowało i to się zaraz ziści – zapowiada dyrektor Sułkowski.

Inwestycja będzie wyzwaniem dla wykonawcy, który podpisał umowę z ośrodkiem.

– Będzie to jedna z najnowocześniejszych kuchni w Polsce, ze względu na zastosowane urządzenia gastronomiczne z najwyższej półki, bardzo nowoczesne. Będzie to zdrowa kuchnia i na pewno przyjemna dla osób pracujących w niej – podkreśla Janusz Popiel z Commercial Networks Service – firmy, która podjęła się inwestycji. – Ta, inwestycja to duże wyzwanie, bo to obiekt, w którym będzie wydawane pożywienie dla ludzi, a to się wiąże z trudnymi wymaganiami, co do rodzaju stosowanych materiałów i łączy się z odbiorami sanepidu. Wszystko musi być bardzo dobrze zrobione.