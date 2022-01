Zespół z Kazachstanu pokonany! Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wreszcie wygrali w lidze VTB

Enea Zastal BC Zielona Góra – Astana 91:83

Zastalowcy rozpoczęli od prowadzenia 5:0 po punktach Jarosława Zyskowskiego i Dragana Apicia, którzy do 5 min spotkania byli jedynymi zawodnikami miejscowych, którym udawało się trafiać do kosza rywali (zdobyli w sumie 9 pkt.). Później rolę snajpera w zielonogórskiej ekipie przejął David Brembly, który potrzebował jedynie 60 sekund, by w trzech kolejnych akcjach zdobyć sześć „oczek”. Po jego serii Zastal prowadził 16:5 i wydawało się, że będzie szedł za ciosem, bo rywale stwarzali wrażenie zespołu grającego bez należytej energii. Mieli też poważny problem ze skutecznością. Najwyraźniej w ekipie gości brakowało nieobecnego w Zielonej Górze Jaylena Barforda, najskuteczniejszego gracza nie tylko Astany, ale całej ligi VTB (Amerykanin zdobywa średnio 23 punkty na mecz). Ale, gdy swój celownik wyregulował inny czołowy snajper gości Anthony Hickey, to gra wyrównała się. Tym bardziej, że skuteczność zielonogórzan też zaczęła poważnie szwankować. A to sprawiło, że Astana odrobiła sporo strat, przegrywała tylko 16:19. Końcówka kwarty należała jednak do zielonogórzan i zakończyła się wynikiem 26:18.