Zielona Góra. Choć śnieg nie sypie, to nie siedzimy bezczynnie, czyli jak Zakład Gospodarki Komunalnej jest gotowy na zimę

Jesteście odpowiedzialni za odśnieżanie części chodników i dróg w mieście. Czytelnicy pytają, czy gdy śnieżnej zimy brak, to wpływa to na oszczędności samorządu?

Trudno mi odpowiadać za inne odpowiedzialne za to firmy. My jako miejska spółka mamy podpisaną łączną umowę z magistratem. Nasze wynagrodzenie nie zależy od intensywności akcji zimowych. Ale to, że śniegu nie ma, nie oznacza, że nie działamy. Niemal codziennie już około trzeciej rano jesteśmy na mieście. I… sypiemy.

Nawet bez śniegu?

Sprawdzamy prognozy pogody, widzimy, jaka temperatura jest przy gruncie, duże znaczenie ma też wilgotność powietrza, umiejscowienie dróg przy pasach zieleni, drzewach. Stąd praktycznie codziennie wysypujemy na ulice kruszywo i sól. Zimowe utrzymanie dróg to o wiele więcej niż tylko ich odśnieżanie.