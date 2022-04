Zielona Góra. Czas zadumy i refleksji. Koncert muzyki pasyjnej

Czas refleksji i zadumy

Towarzystwo Śpiewacze

„Śpiewajmy Panu” – to nazwa Towarzystwa Śpiewaczego. Jak informuje Violetta Janecka - początki zespołu sięgają roku 1953. Od 1969 r. pracował z nim znakomity organista i chórmistrz – Andrzej Maliński – zakłada chór chłopięco-męski, przekształcony później w mieszany. Towarzystwo Śpiewacze zostało powołane w roku 1996. Współpracę chóru z Andrzejem Malińskim przerywa jego śmierć w roku 1997. Zarząd Towarzystwa w roku 1998 powołuje na dyrygenta i kierownika artystycznego Macieja Ogarka – absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca ta trwa do dzisiaj.

Do dorobku artystycznego chóru można zaliczyć wiele koncertów w kraju i za granicą (Szwecja, Niemcy – m. in. Berlin, kilkakrotnie Verden, Uelsen, Neuenhaus, Emlichheim), udział we mszy radiowej w Warszawie.

