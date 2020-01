ZIELONA GÓRA. Lista niebezpiecznych przejść dla pieszych. Czy coś się zmieni?

W mieście coraz częściej dochodzi do potrąceń na przejściach dla pieszych. Większość zdarzeń ma miejsce w godzinach wieczornych, kiedy na dworze jest już ciemno i widoczność jest ograniczona. Do jednego z takich wypadków doszło we wtorek na ul. 1 Maja o godzinie 18. Kierująca toyotą potrąciła pieszą na pasach. Ranna została zabrana do karetki i przewieziona do szpitala.

O wypadku pisaliśmy tutaj:

Postanowiliśmy zapytać naszych Czytelników, gdzie według nich znajdują się najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych. Okazało się, że takich miejsc w Zielonej Górze jest sporo. Wybraliśmy te, które najczęściej się powtarzały.

Są to: pasy przy ul. Sulechowskiej na wysokości Dino, przejście bez sygnalizacji przy ul. Łużyckiej, oba przejścia na ul. Wyszyńskiego, na wysokości ul. Wiśniowej, koło wodociągów (niebezpieczne miejsce, przechodzę tam często i naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie ma tam świateł? - zgłosił nam Czytelnik), podejście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Reja - Wojska Polskiego ( według mieszkańców jest tam ciemno, nie widać zbliżających się pieszych od strony Pasażu Meteor), przejście Wrocławska-Chmielna, przejścia przy Trasie Aglomeracyjnej (Czytelnicy zgłaszają, że kierowcy jadą tam bardzo szybko, a przejścia znajdują się przy szkole podstawowej. W dodatku brakuje zatoczki autobusowej. Przydałoby się rondo przy Remie, żeby trochę wyhamować jazdę samochodów). Do niebezpiecznych miejsc zaliczyli również ulicę Ptasią, gdzie kierowcy parkują praktycznie w połowie pasów.