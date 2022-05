Zielona Góra. Miał dorobić się inwestując na giełdzie, a padł ofiarą oszustów. Stracił prawie 50 tys. zł (sndr)

Nie dajcie się zwabić obietnicami szybkiego zysku! pexels.com

Niestety nie ma dnia, by do zielonogórskich policjantów nie zgłosili się mieszkańcy, którzy padli ofiarą oszustów. Sposobów na wyłudzenie pieniędzy jest wiele. W ostatnim czasie pojawił się nowy: nieznane osoby namawiają do zainwestowania pieniędzy na giełdzie lub w kryptowaluty. Na takich właśnie transakcjach zielonogórzanin stracił prawie 50 tysięcy złotych.