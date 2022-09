Zielona Góra. Miejskie pszczoły dostają od nas słodkości. To przygotowanie do zimy. A wiosną znów do roboty! Leszek Kalinowski

To nie żadna instalacje, ale prawdziwe ule. Pszczoły w nich pracują na rzecz zielonogórzan. Bo to miejskie owady. Opiekuje się nimi Paweł Sulatycki, którego właśnie spotkaliśmy, jak dokarmiał pszczoły, by miały odpowiednie zapasy na zimę.