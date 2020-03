Zielona Góra. Mieszkańcy twierdzą, że wyjazd z garaży przy ul. Armii Krajowej jest niebezpieczny!

Fakt, że wjazd od strony garaży na ul. Armii Krajowej jest dla kierowców problematyczny potwierdza radny Jacek Budziński z PiS. - Mieszkańcy kontaktowali się ze mną w tej sprawie. Ich zdaniem wyjazd jest niebezpieczny z powodu ściany jednego z budynków, który niemal całkowicie zasłania drogę włączającym się do ruchu. A przecież wystarczyłoby, aby miasto zamontowało w tym miejscu lustro drogowe, które rozwiązałoby problem widoczności. Osobiście jestem gorącym zwolennikiem takich luster. Rozumiem, że mogą być kosztowne, ale już z powodzeniem używamy ich na terenie Zielonej Góry, m.in. na os. Pomorskim - twierdzi Budziński.

Na miejscu spotkaliśmy pana Adama, który posiada garaż przy ul. Armii Krajowej. - To prawda, strach tutaj włączać się do ruchu, ja zawsze robię to jedynie w prawo, aby uniknąć groźnych sytuacji na drodze. Warto byłoby coś z tym zrobić, zanim dojdzie do wypadku. Ale to nie jedyny kłopot, z którym się zmagamy. Przy garażach brak nam także odpowiedniego oświetlenia. Byłoby dobrze, gdyby władze miasta doświetliły to miejsce, bowiem wieczorami bywa niebezpiecznie - przekonuje nas rozmówca.

INTERPELACJA RADNEGO

Radny Budziński zebrał uwagi mieszkańców i zwrócił się w tej sprawie do zielonogórskiego miasta. Jak do zgłaszanych propozycji odnosi się urząd miasta? W odpowiedzi czytamy, że wyjazd z garaży przy ul. Armii Krajowej stanowi zjazd indywidualny, nie jest skrzyżowaniem z drogą publiczną. W związku z tym lustro może zostać ustawione przez współwłaścicieli garaży na ich koszt po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.