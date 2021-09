Zielona Góra. Na festiwalu filmowym pojawili się adwokaci. Dlaczego? Leszek Kalinowski

Kozzi Film Festiwal, który będzie trwać do 19 września, to nie tylko projekcie ciekawych filmów, ale także spotkania i dyskusje. Do komentowanie filmów, mających być inspiracją do rozmowy zaproszono w tym roku przedstawicieli Izby Adwokackiej.