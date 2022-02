Zielona Góra. Nabór do przedszkoli. O czym i o jakich datach rodzice nie mogą zapomnieć?

Kamila Warmiak jest mamą trzyletniego Igora. Zamierza zapisać synka do przedszkola, by móc - po przerwie - wrócić do pracy. Czy bez problemu znajdzie dla niego miejsce? - pyta zaniepokojona. - Jak to jest z miejscami w mieście? Interesują ją zwłaszcza placówki w centrum miasta.